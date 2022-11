Guerra in Ucraina | Zelensky | “Libereremo Donbass e la Crimea” Bombe su Zaporizhzhia

Leggi su tpi

(Di domenica 13 novembre 2022) “Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro”. Dopo aver liberato la città di Kherson, il presidente ucrainoha voluto rilanciare le ambizioni di riconquista del proprio territorio promettendo che anche ile laverranno liberati. Intanto però l’ex presidente Dmitri Medvedev ha minacciato ancora: “Continueremo a riprenderci i territori russi. Per ovvie ragioni, non abbiamo ancora utilizzato tutto il nostro arsenale di possibili armi di distruzione”, ma “tutto ha il suo tempo”. Nella mattinata di oggi, 12 novembre, è stato poi diramato l’allarme aereo in tutta l’dopo informazioni sul decollo dal territorio bielorusso di un MiG-31K, in grado di trasportare missili Kinzhal e di un altro caccia. Lo scrive Unian. I cittadini sono stati invitati a recarsi immediatamente nei rifugi ...