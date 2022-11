Gp Brasile | vince Russell | doppietta Mercedes

(Di domenica 13 novembre 2022) Il britannico Georgeha vinto il Gp del, penultima prova del mondiale 2022. Il pilota della, al primo successo in Formula 1, ha preceduto il compagno di squadra, Lewis ...

VIDEO: L'INCIDENTE TRA LECLERC E NORRIS VIDEO: L'INCIDENTE TRA VERSTAPPEN E HAMILTONIl pilota britannico, già vincente nella Sprint Race di ieri, ha conquistato il primo posto nel Gp del, mettendo le ruote davanti al compagno di squadra, il sette volte campione del mondo ...Succede di tutto a Interlagos, per la cinquantesima edizione del GP del Brasile. La vince George Russell, alla sua prima affermazione in carriera davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. La ...Roma, 13 nov. (askanews) - E' doppietta Mercedes a Interlagos per il Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di F1. Gara solidissima di ...