GP Brasile | Sprint Race | il grande ritorno della Mercedes

(Di domenica 13 novembre 2022) Ohibò, guarda chi si rivede in primissima fila. Questo avranno pensato tutti gli appassionatiFormula 1 al terminedel GP. La mini gara andata in scena ha incoronato, durante e dopo la sua fine, la: George Russell ha conquistato il primo posto e scatterà, quindi, davanti al resto del gruppo in questo appuntamento carioca. Secondo Carlos Sainz su Ferrari che dovrà scontare, però, una sanzione che lo relegherà al settimo slot. Questa sanzione promuove Lewis Hamilton, che da terzo arriva secondo, che regala una prima fila tutta stellata alla sua scuderia. Scala di una posizione, e completa il podio virtuale, anche Max Verstappen di Red Bull con il campione del mondo che tenterà di conquistare l’ennesima vittoria per consolidare il suo record. ...

E' divertito Daniel Ricciardo al termine della Sprint Race in Brasile. L'australiano ha portato la sua McLaren in undicesima posizione, guadagnandone di fatto tre rispetto alla griglia di partenza ini ...Se l'è vista brutta Sebastian Vettel, nono nella Sprint Race in Brasile e protagonista insieme a Stroll, suo compagno di squadra di un duello quasi all'ultimo sangue, visto che il canadese ha buttato ...