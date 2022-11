GP Brasile | Hamilton | “Una delle settimane più belle della mia vita | brasiliani fantastici”

(Di domenica 13 novembre 2022) Il pilotaMercedes, Lewis, ha commentato la sua prestazione al GP del. Queste le sue parole, colme di entusiasmo: “Quella di George Russell è stata una prestazione fantastica. Ha meritato il primo posto. Il risultato è incredibile, vittoria e doppietta. Mai come oggi. Questa è stata unapiùmiaper come sono stato accolto qui ine per il calore del pubblico”. SportFace.

...gran premio del, penultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito intitolato a Josè Carlos Pace, vince George Russell con la Mercedes. Dietro di lui, si piazzano Lewise ...Una prima vittoria arrivata con merito e bravura, regalando alla Mercedes il primo successo dell'anno in una giornata trionfale per il team di Toto Wolff, grazie al 2° posto diche ha ...Secondo posto per Lewis Hamilton nel Gran Premio di San Paolo. L'inglese, che non ha risentito più di di tanto del contatto al via con la Red Bull di Max Verstappen, ha concluso la gara di Interlagos ...SAN PAOLO - George Russell conquista la prima vittoria della carriera in Brasile, nel penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ed ottiene punti importanti in graduatoria. Bene anche Lewis ...