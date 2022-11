Golf | PGA Tour | Houston Open nel mirino per Tony Finau | Molinari fuori dalla top50

(Di domenica 13 novembre 2022) Superata la pioggia caduta ieri, il Cadence Bank2022 si avvicina alla giornata decisiva. In archivio dunque il terzo round sul Memorial ParkCourse della città texana con un uomo solo al comando:. Lo statunitense era tra i leader dopo le prime 18 buche ed ha chiuso un giro superbo nella giornata di ieri, costruendo un vantaggio che nel terzo round si è limitato a gestire. Con i due colpi guadagnati oggi il suo score recita -15 ed i colpi di vantaggio sul più vicino inseguitore, entrando nell’ultimo giorno, sono quattro. Due birdie e nessun bogey sulla sua carta e possibilità di centrare il quinto successo in carriera più che integre. Chi è però riuscito a ridurre il suo svantaggio dal leader è l’inglese Ben Taylor, autore di un round completato in 65 colpi, frutto di sei ...

OA Sport

