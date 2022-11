Golf | il Nedbank Challenge 2022 è di Tommy Fleetwood Calo degli italiani

(Di domenica 13 novembre 2022) Può unista vincere per due volte consecutive un torneo con tre anni di distanza tra un successo e l’altro? Sì, se si chiamae l’evento è il. La ragione sta nel fatto che questa gara si è disputata per l’ultima volta nel 2019 prima di due anni di stop provocati dal Covid-19. Per l’inglese score complessivo di -11 con le ultime 18 buche decisive, proprio mentre sembrava probabile un playoff. Non c’è solo l’eagle alla buca 14, però, a rendere decisiva la sua performance (70 70 70 67, 277 colpi). Ugualmente rilevante per l’esito finale dell’evento è il bogey del neozelandese Ryan Fox proprio alla 18, che gli impedisce di giocarsi lo spareggio portandolo a -10 e alla seconda posizione solitaria. Occupa il terzo gradino del ...

Settima posizione a - 6 per l'inglese Tommy Fleetwood , il neozelandese Ryan Fox e l'indiano Shubhankar Sharma . Per tutti loro c'è il - 6, mentre a - 5 c'è un ampio gruppo di decimi composto da due ...Non molto altro da raccontare purtroppo quest'oggi. Domani giornata intensissima, con la conclusione del secondo round e la disputa dell'intero terzo giro. Foto: LivePhotoSportSuperSport.com delivers comprehensive coverage of major sporting events, including video highlights, results, fixtures, logs, news, TV schedules and more.An emotional Tommy Fleetwood belatedly made a successful defence of his Nedbank Golf Challenge title to end a three-year winless drought.