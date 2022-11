Golf | continua il buon momento di Paratore e Scalise nel torneo finale della Q School per il DP World Tour

(Di domenica 13 novembre 2022) Iisti alla ricerca delle 25 carte per il DP2023 si mettono alle spalle un nuovo round del. Siamo giunti infatti al termine del terzo giro in quel di Tarragona (Spagna). Sui percorsi Lakes ed Hills dell’InfinitumClub Simon Forsstrom vola al comando. Lo svedese guida la leaderboard con lo score di -15 (200 colpi) dopo l’ottimo -7 odierno. Per lo scandinavo ci sono due lunghezze di margine sull’inglese Daniel Brown e sul danese John Axelsen. -12 e quarta posizione per lo svedese Niklas Lemke, che precede di un colpo l’inglese Sam Hutsby. Al sesto posto con -10 troviamo l’irlandese Gary Hurley, il francese Joel Stalter, e gli spagnoli Manuel Elvira ed Alejandro Del Rey. Chiudono la top ten con il ...

