Gli effetti della barba dei frati contro diabete e colesterolo | quante volte mangiarli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Gli agretti, conosciuti anche col nome di “dei”, hanno ottime proprietà salutari: sono ricchissimi di acqua e di vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina E. Non mancano i sali minerali come calcio, magnesio, ferro e potassio, ragione che rende questa verdura primaverile un vero rimineralizzante. Tra le proprietà degli agretti c'è quella di essere una verdura rinfrescante, ipocalorica e tonica. Ladeiè consigliata nell'alimentazione dei diabetici e chi soffre di colesterolemia. Ma non solo: è utilizzata anche come antiage e, visto che contiene un'elevata quantità di pro vitamina A e calcio, è un valido aiuto per contrastare le allergie cutanee ed eczemi che molto spesso si presentano in primavera. Hanno inoltre spiccate proprietà depurative e per sfruttarne al meglio i benefici il ...