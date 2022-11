Giornata mondiale contro la povertà Francesco | no alle sirene del populismo

(Di domenica 13 novembre 2022) - Il papa lancia un monito verso il mondo intero per dire no a rassegnazione e scoraggiamento: 'Non seguiamo i falsi messia che in nome del guadagno proclamano ricette utili solo alla ricchezza di ...

Così Papa Francesco parlando a braccio nel corso dell'omelia in occasione della Santa Messa per la VIdei Poveri. E ancora: 'Rimaniamo vicini ai nostri fratelli e sorelle della ...Hateboer 6: sulla fascia destra il capitano dilotta a uomo con Dimarco. Arretra in difesa ... Maehle 5,5: il trascinatore della Danimarca, a una settimana dal, ce l'ha vinta su ...La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra', dice all'Angelus, dopo aver insistito sulla necessità di non farsi prendere dalla paura. Giornata mondiale dei poveri, primo atto la messa celebrat ...Secondo i dati Istat del 2019 la popolazione italiana affetta da diabete noto è di circa 3 milioni e mezzo di persone e rappresenta il 5,8% della popolazione generale (6,2% del genere… Leggi ...