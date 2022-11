Gioia azzurra in Irpinia | Parisi convocato dalla nazionale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un fine settimana da ricordare per Fabiano. L’esterno sinistro dell’Empoli nativo di Serino, dopo il gol con la Cremonese è arrivata la convocazione da parte delladel commissario tecnico di Roberto Mancini. Ecco la nota della FIGC: “Constatata l’indisponibilità dei calciatori Rafael Toloi (Atalanta) ed Emerson Palmieri (West Ham), che sono stati esclusilista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, il Ct Roberto Mancini ha deciso di aggiungere al gruppo degli Azzurri Fabiano, difensore dell’Empoli che quindi non farà parte dellaUnder 21 per la quale era statovenerdì scorso”. Soddisfazione anche per il club toscano: “Fabianoraggiunge ...