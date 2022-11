Giacomelli | 'Fatto fuori da D'Onofrio | indirizzava le carriere degli arbitri Era il grimaldello politico dell'AIA'

spiega che non potendo punirlo per gli errori sul campo, D'Onofrio agì sulla strada dei ... Lo haanche con altri come Pasqua, Massa, La Penna, Robilotta ". Si dice convinto del...Lo haanche con altri come Pasqua, Massa, La Penna, Robilotta' ., ha dichiaratoin un'intervista a Repubblica. 'Queste decisioni su dismissioni e promozioni in teoria spettano agli ...Giacomelli accusa l'ex procuratore capo dell'AIA, ora agli arresti per traffico di droga: "Decideva provvedimenti, promozioni e dismissioni".Iscrizione avvenuta con successo. sono convinto che D’Onofrio fosse il braccio armato delle dismissioni. Il 22 aprile, durante una riunione dell’Aia, il vicepresidente Baglioni ha detto in aula che io ...