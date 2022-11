(Di domenica 13 novembre 2022) Circacittadinisono partiti per lache il presidente Vladimir Putin ha annunciato una"parziale" nel Paese per il conflitto in Ucraina: lo ha dichiarato il ...

Agenzia ANSA

Circacittadini russi sono partiti per ladopo che il presidente Vladimir Putin ha annunciato una mobilitazione "parziale" nel Paese per il conflitto in Ucraina: lo ha dichiarato il ......4 milioni, un multiplo della stima di- 1 milione di $. Volano anche tutti i lavori di ... Risultato ben oltre le attese per una 'White Rose' diO'Keefee a 26,7 milioni da una stima di 6 -... Georgia, 700mila russi arrivati dopo la mobilitazione - Europa Circa 700mila cittadini russi sono partiti per la Georgia dopo che il presidente Vladimir Putin ha annunciato una mobilitazione "parziale" nel Paese per il conflitto in Ucraina: lo ha dichiarato il pr ...Risultato ben oltre le attese per una ‘White Rose' di Georgia O'Keefee a 26,7 milioni da una stima di 6-8 milioni la sera del 9 novembre, mentre un paesaggio desertico passa di mano oltre la stima a 2 ...