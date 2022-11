Gazzetta | Spalletti immobile nel finale in crisi del Napoli | Allegri si sarebbe tolto il cappotto

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 novembre 2022) Laanalizza-Udinese con la profondità di chi il calcio lo conosce, un po’ Van Gaal un po’ Maturana. Un’analisi forse troppo tecnica, che finisce per tagliare fuori i lettori che non hanno una scientifica conoscenza del calcio. Scrive il quotidiano sportivo milanese: Nelha un po’ sorpreso l’immobilismo di, poco reattivo nel trovare una chiave per riattaccare la spina alla sua squadra. Nella stessa situazionesiile anche qualche altro indumento, lui invece è rimasto impassibile e non ha fatto alcun cambio di giocatori (aveva ancora uno slot) o di modulo. Lasi sofferma sui dieci minuti finali in cui ilha rischiato di vanificare il ...