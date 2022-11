Gazzetta critica Spalletti | il paragone con Allegri fa infuriare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Il Napoli trionfa allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese, ma non senza rievocare i fantasmi del passato. Gli azzurri di Luciano, infatti, trovano i tre punti per 2-3 nonostante qualche minuto di blackout che consente alla formazione bianconera di accorciare le distanze con le reti di Nestorovski e Samardzic. Il vantaggio prezioso custodito dagli azzurri ha salvato la squadra da un epilogo beffardo che avrebbe rimandato i giochi a gennaio con un po’ di amaro in bocca. Ansia sugli spalti del Maradona per idel Napoli che temevano un recupero in extremis dell’Udinese. Ansia messa a freno dal triplice fischio dell’arbitro Ayroldi, che consente aidi cantare con gioia “La capolista se ne va“.primo, ma il quotidianol’atteggiamento Tre minuti ...