Gasperini avverte | ' Se l' obiettivo è la Champions siamo fuori strada'

(Di domenica 13 novembre 2022) Quarta sconfitta in 5 partite per l'Atalanta: tra le mura amiche del Gewiss Stadium (dove la vittoria manca da un mese) i bergamaschi si fanno rimontare dall'Inter (2 - 3), incappano nel terzo k.o. ...

... né a livello di tifoseria e nemmeno sul piano della società: a ogni modo potevamo meritare un qualcosa in più - il commento post partita, ai microfoni di Sky Sport , di Gian Piero, ...Spalletti inveceil pericolo e chiede maggior attenzione ai suoi: " Se il nostro avversario ...è un veterano terribile e per contrastare i suoi giocatori avremo bisogno di qualità e ...VERSO ATALANTA-INTER Il tecnico alla vigilia: 'Sarà una sfida difficilissima, Bergamo è un campo molto ostico' 'Sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico. Faran ...