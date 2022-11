G20 | istruzioni per l’uso La lettera diplomatica dell’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di domenica 13 novembre 2022) Signor Presidente, fra una settimana Lei sarà a Bali per il G20. È un appuntamento annuale. Le auguro di frequentarlo a lungo ma non sarà mai emozionante come la prima volta. Lei è capo del governo italiano da meno di un mese e ha subito l’occasione di presentarsi al gruppo dei Suoi omologhi che rappresentano i “grandi” della Terra. Ne mancherà uno, Vladimir Vladimirovich Putin, intento a leccarsi le ferite sulla sponda sinistra del Dnepr. La diserzione Le toglie l’imbarazzo di stringergli la mano. A Bali c’è di meglio da fare. E poi “gli assenti hanno sempre torto”, diceva un Suo illustre predecessore (Giulio Andreotti) – in genere dopo aver convocato riunioni a date e orari inusitati. Non ci sarà il Presidente russo ma ci sono tutti gli altri che contano. Per Lei, l’occasione di farsi conoscere, per loro di conoscerLa. Il Suo arrivo sulla scena internazionale sarebbe il più recente ...