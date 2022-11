(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Si terrà il 15, a margine del G20 a Bali, iltra il presidente degli Stati Uniti, Joe, e il presidente del Consiglio, Giorgia. Lo ha reso noto la, precisando che durante il colloquio si parlerà della cooperazione “sulle sfide globali condivise”, comprese quelle poste dalla Cina e degli sforzi in corso per aiutare l’Ucraina a “difendersi dall’aggressione russa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

... dove martedì e mercoledì si terrà ilpresieduto dall'Indonesia. Dopo la prima uscita ... Ucraina e i rapporti con la Cina, ha fatto sapere laBianca, saranno al centro del primo colloquio ...... il prossimo 20 novembre) è sbarcato in Indonesia, dove da lunedi parteciperà aldi Bali. ... Sebbene sia il loro primo incontro di persona da quando Biden è allaBianca, i due si conoscono bene,... G20, Casa Bianca: "Bilaterale Biden-Meloni il 15 novembre" Giorgia Meloni è in partenza con la delegazione italiana per Bali, dove martedì e mercoledì si tiene il G20 presieduto dall'Indonesia.Usa-Italia: Biden incontrera' Meloni al G20 (Casa Bianca) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 nov - "Il G20 sarà un'occasione per il presidente Joe Biden di sedersi per… Leggi ...