Furia Gasperini in conferenza | addio Atalanta? Lo sfogo fa temere il peggio

(Di domenica 13 novembre 2022)in: lodel tecnico sembra un segnale d’allarme per la situazione che sta vivendo all’, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ha perso la terza partita consecutiva in casa nell’ultima dell’anno contro l’Inter, che ha ripreso a vincere e convincere anche in trasferta dopo la sconfitta di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

fiorentinanews.com

Ma più delle singole mosse è ladell'Atalanta che fa vacillare l'Inter, costretta a soffrire .... Inter (3 - 5 - 2): Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni (27' st Acerbi), Dumfries (27' st ...Situazione insomma non facile pere Inzaghi, che si giocano molto, in questo ultimo atto ... Atalanta - Inter, de Vrij sbaglia e sui social si scatena ladei tifosi: 'Il migliore in ... Gasperini è una furia: “Ho fatto una rivoluzione, ma la società non può mettere l’allenatore... L'inizio di Atalanta-Inter ha fatto venire i brividi i tifosi nerazzurri: scoppia la furia social, sia de Vrij che Inzaghi nel mirino.Iscrizione avvenuta con successo. malgrado gli ottimi interventi di Onana, la squadra di Inzaghi rischia troppo in difesa, per le incertezze del reparto arretrato poco protetto da un centrocampo più p ...