(Di domenica 13 novembre 2022) Domenica dedicata ai gironi B e C, con 19 partite. Ecco tutto quanto accaduto, in attesa del Monday night del girone B che chiuderà il programma. Poi, da martedì, torna la Coppa Italia di Serie C con ...

La Gazzetta dello Sport

Solo un punto casalingo (1 - 1) per lacontro il Pontedera, che - succede tutto nel primo tempo - passa avanti con Catanese e viene raggiunta dal colpo di testa di Montalto su assist di ...Una bruscaper la squadra comasca che tornerà in campo sabato 22 ottobre ospite dell'... Genoa - Padova 2 - 0, Vicenza - Alessandria 2 - 2, Monza - Pordenone 6 - 1, Parma -6 - 1, ... Frenata Reggiana, Gubbio ko. Il Catanzaro corre: 1-0 a Viterbo. Anche il Pescara va Cade dopo quattro successi di fila Urania che perde a Treviglio, 75-57. Gara dominata dai padroni di casa trascinati da Lombardi e Marcius, mai realmente in partita i Wildcats, privi di ...Non riesce a proseguire la striscia di successi il Genoa Primavera di mister Alberto Gilardino. Contro i pari età del Como finisce 2 a 2 non riuscendo a conquistare la vetta in ...