Francavilla Fontana | anche i genitori e la sorella di Paolo Stasi alla marcia della legalità Il 19enne ucciso davanti a casa

(Di domenica 13 novembre 2022) Circa duecento persone hanno partecipato. Poche, in un paese in cui a metà settimana è stato ammazzato,, un ragazzo di 19 anni,. Ie lavittima hanno preso parte al corteo organizzato da Radici021, Libera e Unione degli studenti. Presenti varie rappresentanze di organizzazioni (foto tratta da profilo facebook di Massimo Caliandro). Sul fronte delle indagini, un sospettato era ciò di cui si ipotizzava nei giorni scorsi ma non ci sono svolte. L'articoloe ladi...

Circa 200 persone hanno partecipato domenica 13 novembre alla 'Marcia per la legalità' organizzata a(Brindisi) dopo l'uccisione in un agguato, il 9 novembre scorso, del 19enne Paolo Stasi. Il corteo, promosso dalle associazioni 'Generazioni 021', 'Libera' e 'Unione degli studenti'...- Il Prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni, come richiesto dal Sindaco Antonello Denuzzo, ha convocato venerdì 18 novembre 2022, alle ore 9.30, una nuova seduta del Comitato ... Francavilla Fontana, la città scende in piazza Una marcia, senza simboli, ma intrisa di significati ha percorso questa sera piazza Umberto I, piazza Dante, via San Giovanni per poi fermarsi davanti all’atrio di Palazzo Imperiali, sede ...I recenti fatti di cronaca, il rispetto per le vittime e la necessità di far convergere le Istituzioni sui temi della Sicurezza Pubblica, sono alla base della richiesta di rinvio della prossima seduta ...