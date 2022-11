Forte esplosione nel centro di Istanbul | 6 morti e 53 feriti Il governo | «È terrorismo | una donna il kamikaze»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 novembre 2022) Un attentato terroristico in piena regola quello registrato oggi pomeriggio, 13 novembre, neldi. Il conto delle vittime ha continuato a salire per almeno un paio d’ore. I media locali, in un primo momento, hanno parlato di almeno 11 persone rimaste colpite dalla deflagrazione. Poi, a distanza di un’ora dall’accaduto, il governatore diAli Yerlikaya ha diramato il bollettino: «Secondo le prime informazioni, 4 persone hanno perso la vita e 38 sono rimaste ferite». Ulteriormente aggiornato da Recep Tayyip Erdogan in persona, due ore dopo i fatti. Il presidente turco, parlando di un vile attentato, ha detto che isono stati 6 e 53 i: «La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano», ha sottolineato ...