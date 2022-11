Formula 1 | doppietta Mercedes in Brasile | vince Russell seguito da Hamilton Ferrari al terzo posto con Sainz Solo sesto Verstappen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Prima vittoria in carriera per Georgee prima vittoria in stagione per la. Il pilota britannico, giànte nella Sprint Race di ieri, ha conquistato il primonel Gp del, mettendo le ruote davanti al compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis, dunque, che a fine stagione ha ritrovato quella velocità cercata e mai trovata fino a ora nel Mondiale. Un segnale incoraggiante per l’anno prossimo, quando la scuderia di Toto Wolff ambirà a essere un contendente per il titolo. Nella gara dell’Autódromo José Carlos Pace torna sul podio anche laper Carlosche ha conservato la posizione ...