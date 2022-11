Formazioni ufficiali Fulham-Manchester United | Premier League 2022 2023

(Di domenica 13 novembre 2022) Ledi, 16^ giornata di. I Red Devils sono attesi da una trasferta molto insidiosa contro la squadra nona in classifica a quota 19 punti, appena quattro in meno rispetto alla squadra di Ten Hag (che ha però una partita in meno). Tra le mura amiche, ilha perso una sola volta in stagione, mentre allo stesso tempo loha perso tre partite lontano dall’Old Trafford. L’appuntamento conè fissato alle ore 17:30 di domenica 13 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Roma - TorinoROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. MourinhoTORINO (3 - 4 - 2 - 1): ...Verona - Spezia e Monza - SalernitanaVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Lasagna, Verdi; Djuric. All. ...Annunciata la formazione ufficiale con cui lo Spezia di mister Luca Gotti è pronto a scendere in campo al Bentegodi di Verona contro l'Hellas di Bocchetti, nella gara valevole per la quindicesima ...Le formazioni ufficiali di Milan - Fiorentina di Domenica 13 novembre 2022, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 ...