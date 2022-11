Flora Canto e Tosca D’Aquino a Verissimo parlano della loro amicizia e dicono siamo due mamme molto diverse

Leggi su people24.myblog

(Di domenica 13 novembre 2022)sono intervenute in qualità di ospiti a“”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 12 novembre 2022. Le due attrici hanno scherzato sulla, nata in sala trucco quandoera all’iniziofrequentazione con Enrico Brignano, e poi