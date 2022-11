FIFA 23 TOTW 9 Prediction | I candidati alla nuova squadra della settimana

(Di domenica 13 novembre 2022) In calcenotizia riportiamo la nostradelmodalità23 Ultimate Team atteso per mercoledi 16 novembre. Tra i migliori giocatoritroviamo l’attaccante uruguaiano del Liverpool Darwin Nunez autore di 2 gol nella vittoria casalinga contro il Southampton, il difensore brasiliano del Real Madrid Éder Gabriel Militao autore di un gol nella vittoria ottenuta al Santiago Bernabeu contro il Cadice ed il centrocampista tedesco del Bayern Monaco Jamal Musiala autore di due assist nella vittoria in trasferta ottenuta contro lo Schalke 04. Il Team Of The Week è unacomposta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed ...

