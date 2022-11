FANTACALCIO – Milan-Fiorentina | gol di Barak o autogol di Thiaw? La decisione della Lega

(Di domenica 13 novembre 2022) Latrova il gol del pareggio. Nel match contro il, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Vincenzo Italiano trovano la rete del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo conche si gira e trova la porta battendo Tatarusanu, anche complice una deviazione diche mette fuori causa il portiere romeno. Per laCalcio e per gli amici delil gol è stato assegnato ain quanto il tiro era diretto verso la porta. SportFace.

... e la Cremonese, che , come abbiamo detto più sopra, ha pareggiato con il. Ma in programma ci ... Iscrizione gratuita ai tornei dicon possibilità di giocare con il...Consiglie le probabili formazioni della quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter,, Juventus e tutte le altreUltimo turno prima della pausa per il mondiale, la Serie A ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Voti fantacalcio Monza-Salernitana 15^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita Clicca qui e scopri di più ...