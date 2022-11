F1 | perché il 3° posto di Carlos Sainz è stato sub-judice | cosa è successo | penalità evitata

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Un entusiasmante Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1 si è da poco concluso nel segno di George Russell, che ha conquila sua prima vittoria in carriera. Scontri, duelli, team radio discutibili, Safety Car e non solo: insomma, il penultimo appuntamento della stagione non ha affatto deluso le aspettative. Soprattutto negli ultimi dieci giri, dopo la Safety Car causata dai problemi avuti da Lando Norris, i piloti hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo sulla pista di Interlagos. In attesa che rientrasse la Safety, per la precisione nel sessantesimo giro sui 71 previsti,ha affiancato e quasi superato Sergio Perez, manovra non permessa in regime di Safety Car. Non appena i piloti hanno tagliato il traguardo, con lo spagnolo che ha concluso in terza posizione alle spalle di Russell, per l’appunto, e di Lewis ...