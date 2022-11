F1 | Max Verstappen sul team order non rispettato | “Ne avevamo già parlato prima di venire qui | ho comunicato le mie motivazioni”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Risultato deludente per la Red Bull e per Maxin occasione del Gran Premio di San Paolo 2022, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il 25enne olandese si è dovuto accontentare del sesto posto, principalmente a causa di un incidente nelle battute iniziali con Lewis Hamilton in cui ha danneggiato l’ala anteriore rimediando inoltre una penalità di 5?. “Non capisco il motivo della penalità che mi hanno dato, perché stavamo lottando fianco a fianco e lui non mi ha lasciato spazio. Il contatto infatti non è stato sulle fiancate ma ci siamo toccati con le ruote. Comunque alla fine per la mia gara non contava tanto, non avevo passo, mentre questo episodio gli è costato la vittoria“, il commento di Max ai microfoni di Sky Sport sul controverso episodio che lo ha costretto a sprofondare in fondo al gruppo per cambiare l’ala ai box. Delusione anche ...