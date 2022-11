F1 | GP San Paolo 2022 | sfida Mercedes-Red Bull nelle prime due file | le Ferrari provano la rimonta per il podio

(Di domenica 13 novembre 2022) Archiviate le qualifiche del venerdì e la Sprint Race del sabato, è giunto finalmente il momento del Gran Premio di San, valevole come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il meteo non dovrebbe riservare degli ulteriori colpi di scena e l’evento odierno si svolgerà quasi sicuramente in condizioni d’asciutto a Interlagos. Occasione ghiottissima per la, che è ancora alla ricerca della prima vittoria nele può contare su due macchine in prima fila sulla griglia di partenza brasiliana. George Russell scatta al palo davanti a Lewis Hamilton grazie al successo nella Sprint, mentre la seconda linea dello schieramento verrà composta dalle Reddi Max Verstappen (ieri in difficoltà sul passo almeno con gomme medie) e Sergio Perez. Per trovare le ...

