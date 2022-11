F1 | GP San Paolo 2022 Doppietta Mercedes | vince Russell davanti a Hamilton Ferrari salva la faccia | 3° Sainz e 4° Leclerc

(Di domenica 13 novembre 2022) Grande attesa a Interlagos per il Gran Premio di San, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno, soprattutto per la situazione mai verificatasi nella stagione corrente di vedere una prima fila tutta, con le due Red Bull relegate al ruolo di inseguitrici e lea dover rimontare da ancora più indietro. Si parte con Sole e caldo, dunque la scelta delle mescole può risultare preponderante, come dimostrato dalla sprint di sabato.Al riguardo, le Frecce d’Argento e il Drink Team optano per gomme morbide, mentre il Cavallino Rampante si affida alle medie. Le prime fasi assomigliano a un demolition derby. Nel giro iniziale Daniel Ricciardo sperona Kevin Magnussen. Gara finita sia per l’eroe delle qualifiche che per l’australiano e ingresso della safety car. Alla ripartenza, Max Verstappen e Lewis ...

- George Russell vince il GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede il compagno di squadra Lewis Hamilton e centra la prima vittoria ...- Sul circuito di Interlagos è doppietta Mercedes, che rinasce in Brasile. A trionfare è George Russell, che centra la prima storica vittoria in carriera. Battuto il compagno di squadra ...50° giro - Pit-stop numero 2 per Russell, gomme soft e rientra davanti a Sainz Hamilton rientra terzo dietro a Sainz 49° giro - Box anche per Hamilton che monta le soft Pit anche ...24° giro - Perez in crisi con le soft va ai box per le medie 23° giro - Leclerc ai box per montare gomme soft rientra 17esimo. 22° giro - Russell continua forte mentre Perez ...