F1 | Gp Brasile | incidenti tra Verstappen e Hamilton e Leclerc-Norris al 7° giro

... tenendo sempre comunque conto che ci troviamo su un circuito corto e veloce come quello di Interlagos soggetto sempre a traffico,e Safety Car, tutte condizioni che possono rimettere in ...Per la prima volta dal 1956, due piloti dello stesso team sono primo e ultimo in qualifica senza che ci siano penalità,o problemi di varia natura : nel Gran Premio del Belgio del 1956, la ...San Paolo, 13 nov. -(Adnkronos) - Contatto alla curva 2 del settimo giro del Gp del Brasile tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L'incidente tra l'olandese della Red Bull e l'inglese della ...San Paolo, 13 nov. -(Adnkronos) - Incidente al primo giro del Gp del Brasile tra il danese della Haas Kevin Magnussen e l'australiano della McLaren Daniel Ricciardo e safety-car in pista. In ...