F1 GP Brasile 2022 | Russell | “Prima vittoria | sensazione fantastica”

(Di domenica 13 novembre 2022) “E’ la mia, al culmine di un lavoro fantastico, e con un passo perfetto. Davvero è una. Grazie al team e anche a Lewis Hamilton, che era superveloce”. Lo ha affermato Georgealla fine dell’odierno Gp deldi Formula 1. “C’era tanta pressione, sono contento di aver portato a casa la mia. Sono senza parole. Tutti i ricordi del passato sono nella mia testa, ringrazio per il sostegno, devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità, la lista dei ringraziamenti sarebbe infinita”, ha aggiunto il 24enne britannico. SportFace.

...00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza - Salernitana 3 - 0 15:00 Roma - Torino 1 - 1 18:00 Milan - Fiorentina 2 - 1 20:45 Juventus - Lazio 1 - 0 MOTORI - FORMULA 1 19:00 GPCALCIO - PREMIER ...Queste le pagelle del gran premio del, penultima prova del Mondialedi Formula 1. Sul circuito intitolato a Josè Carlos Pace, vince George Russell con la Mercedes. Dietro di lui, si piazzano Lewis Hamilton e Carlos Sainz Jr. ...Una gara dall’ inizio rocambolesco, terminata in maniera decisamente entusiasmante. Il Gran Premio ha visto il Campione del Mondo e il suo principale rivale al titolo della stagione compiere una rimon ...SAN PAOLO - George Russell conquista la prima vittoria della carriera in Brasile, nel penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ed ottiene punti importanti in graduatoria. Bene anche Lewis ...