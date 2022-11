F1 | Fernando Alonso penalizzato e retrocesso sulla griglia di partenza | cosa è successo ad Interlagos

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Un clima particolarmente teso. La Sprint Race di(Brasile), penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1, è stata assai spettacolare: tanti sorpassi e confronti diretti per le posizioni che più contavano. Duelli ci sono stati anche tra compagni di squadra, come nel caso dell’Alpine. Il francese Esteban Ocon e lo spagnolohanno battagliato per la sesta e settima posizione, con l’iberico che ha tentato di superare il team-mate alla curva-4 nel giro iniziale. Una manovra che però ha portato a un contatto tra i due, ripetutosi poco dopo in rettilineo. Conseguenza:è stato costretto a rientrare ai box per i danni all’ala anteriore nel secondo caso e concluso la gara in 15ma posizione, mentre Ocon ha concluso 18°. Il due volte iridato ha espresso tutta la sua frustrazione via radio e ai ...