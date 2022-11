F1 | doppietta Mercedes nel Gp del Brasile | vince Russell davanti a Hamilton e Sainz 3°

(Di domenica 13 novembre 2022) San Paolo, 13 nov. -(Adnkronos) - Prima vittoria in carriera in F1 per Georgeche trionfa nel Gp del. Sul circuito di Interlagos l'inglese dellaal connazionale e compagno di scuderia Lewis. A completare il podio la Ferrari dello spagnolo Carlosche si lascia alle spalle il compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, il connazionale dell'Alpine Fernando Alondo e le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. A completare la top ten il francese dell'Alpine Esteban Ocon, il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas e il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll.

... ha ottenuto il giro più veloce e ha tagliato il traguardo davanti al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton , che regala allala soddisfazione dellain un'annata difficile. Sul ...20.43 Gp Brasile,successo Russell su Hamilton Prima vittoria in carriera per Russell ea Interlagos. Sainz 3°, Leclerc 4° davanti ad Alonso. Subito scintille fra Leclerc e Norris, poi fra Verstappen e Hamilton. Ne fanno le spese il monegasco e l'iridato, che devono ...Roma, 13 nov. (askanews) - E' doppietta Mercedes a Interlagos per il Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di F1. Gara solidissima di ...San Paolo, 13 nov. - (Adnkronos) – Prima vittoria in carriera in F1 per George Russell che trionfa nel Gp del Brasile. Sul circuito di Interlagos l’inglese della Mercedes vince davanti al connazionale ...