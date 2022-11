(Di domenica 13 novembre 2022) “Il secondo è il primo dei perdenti” è una delle più famose massime attribuite a Enzo Ferrari. Evidentemente, però, qualcuno a quel ruolo ci tiene. Non si spiega altrimenti la sequela di messaggi radio trae il muretto, nel tentativo di elemosinare uno scambio di posizioni con Carlosin maniera tale da guadagnare 3 punti a Sergio Perez nella corsa alla piazza d’onore delpiloti. Vero che il messicano ha fatto altrettanto nella Sprint di ieri; e vero anche che Red Bull ha chiesto a Max Verstappen di lasciar passare il compagno di squadra sul traguardo del GP odierno, venendo “simpaticamente” ignorata dall’olandese indi una ripicca personale per quanto accaduto in Francia. C’è però una differenza sostanziale tra l’accaduto in seno al Drink Team e a quanto successo ...

OA Sport

Dodicesimo posto per l'altra Rossa del monegasco, coinvolto in un incidente con Lando Norris al 7° giro, ancora più indietro il campione del mondo, l'olandese della Red Bull Max ...A completare il podio la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz che si lascia alle spalle il compagno di squadra, il monegasco, il connazionale dell'Alpine Fernando Alondo e le due Red ... F1, Charles Leclerc 'elemosina' il podio di Sainz nel nome del platonico 2° posto nel Mondiale: una scena poco edificante Charles Leclerc durante gli ultimi giri del GP del Brasile si è arrabbiato per la posizione non ricevuta dalla Ferrari di Sainz ...Doppietta: primo Russell, e poi Hamilton. E dietro di loro le due Ferrari, Sainz e Leclerc . Le Red Bull neanche tra le prime cinque. Ma per ...