F 1 | GP Brasile - Doppietta Mercedes | arriva la prima vittoria di Russell

(Di domenica 13 novembre 2022) La Formula 1 vede brillare una nuova stella, quella di George: l'inglese dellaha conquistato la suain carriera, dopo aver avuto un bell'antipasto nella Sprint Race di ieri. George non ha avuto rivali e ha saputo capitalizzare la partenza al palo: ha mantenuto la leadership per l'intera gara, ha ottenuto il giro più veloce e ha tagliato il traguardo davanti al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che regala allala soddisfazione dellain un'annata difficile. Sul podio di Interlagos sale anche una Ferrari, quella di Carlos Sainz, autore di una gara coriacea che gli ha consentito di tagliare il traguardo in terza posizione, davanti a Charles Leclerc. Il ritorno delle Frecce d'Argento. Se guardiamo a Interlagos come un prologo del ...

Laracconta di un risultato maturato per i meriti sul campo senza beneficiare di eventi fortuiti, perché al netto di una gara rocambolesca la superiorità indella Mercedes non è mai ...Prima vittoria stagionale conper la Mercedes nel Gran Premio di San Paolo e prima assoluta per George Russel, che dopo aver vinto la F1 Sprint di ieri, conquista il gradino più alto del podio davanti al compagno Lewis ...Sergio Perez non nasconde la grande amarezza per il mancato aiuto di Verstappen al GP di San Paolo: 'In passato l'ho aiutato e non è un segreto. Ma ne parleremo tra noi, in privato'.Ecco gli orari per non perdersi in TV il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1 ...