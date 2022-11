Etiopia | governo e ribelli trovano un accordo sull’accesso umanitario  

Perché ildell'si rifiuta ancora di concedere aiuti umanitari a milioni di tigrini che ne hanno bisogno', domanda il giornalista Bashir Hashi Yussuf. La continuazione del blocco ...A causare il loro sfollamento è stato il conflitto esploso, due anni fa, tra ildi Addis Abeba, in, e il Fronte popolare di liberazione del Tigray (Tplf), nella regione settentrionale ...Siglata nella sede di Breganze di Faresin Formwork alla presenza tra gli altri dell’Ambasciatrice etiope in Italia Demitu Hambissa e del presidente del ...A oltre dieci giorni dalla firma di un accordo permanente per la cessazione delle ostilità fra il governo dell'Etiopia e le autorità del regione del Tigray ...