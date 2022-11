Esplosione Istanbul | Tajani | ' Stiamo contattando gli italiani che si trovano in città' I numeri per le emergenze

Lo scrive la Farnesina sul profilo Twitter in seguito all'. Per le emergenze, si può contattare l'Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale dial +905554585844.Leggi anche, l'ipotesi: bomba in una borsa - Video Alcuni video diffusi sui social mostrano molte persone scappare lungo l'ampia strada dello shopping. In altri video si vedono ...Tajani: “L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti“. Intorno alle 14.30 in Italia, Istanbul in Turchia è stata il teatro di una fo ...Esplosione a Istanbul oggi in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca. «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e ...