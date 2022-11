Esplosione Istanbul | Tajani | “Nessun italiano tra vittime e feriti”

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – “Al momento non risultano italiani né tra lené tra i”. Lo assicura il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioin una nota, dopo che “il Consolato Generale in stretto raccordo con l’Unità di Crisi si è immediatamente attivato per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali”. “L’Italia condanna con la massima fermezza il vile attentato che ha sconvolto oggi la città di. Nell’esprimere solidarietà alle famiglie delle persone colpite e auguri di pronta guarigione ai, l’Italia riafferma la sua vicinanza alle istituzioni e al popolo turco e ribadisce, nel giorno dell’anniversario della strage del Bataclan, il suo risoluto impegno nella lotta al terrorismo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tajani: 'Cordoglio per le vittime' vedi anche, l'ripresa dalle telecamere di sorveglianza. VIDEO 'Immagini terribili da. L'Italia esprime vicinanza al governo e al popolo ...Michel: 'Terribili notizie da, vicini al popolo turco' - 'Notizie orribili da. Condoglianze alle vittime dell'all'Istiqlal. Tutti i nostri pensieri sono rivolti a coloro ...Non ci sarebbero per il momento italiani tra le vittime e i feriti dell’attentato di Istanbul. Lo ha fatto sapere poco fa il ministri degli Esteri Antonio Tajani. "Non risultano al momento italiani tr ...A Istanbul non risultano italiani tra le vittime e i feriti dell'esplosione. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo la deflagrazione avvenuta in una via molto affollata dell ...