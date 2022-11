Esplosione in pieno centro a Istanbul | ci sono almeno 4 morti e 38 feriti

(Di domenica 13 novembre 2022) La strada è fra le più note della metropoli turca, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. Imposto in Turchia a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, "per motivi di sicurezza" di trasmettere informazioni sul fatto

Una forte, alle 14,20 ora italiana, nelcentro di Istanbul. Un probabile attentato che, secondo il governatore Ali Yerlikaya ha causato almeno quattro morti e 38 feriti. L'è avvenuta ...AGI - La fortissimain via Istiklal, nelcentro di Istanbul, potrebbe essere stata causata da una bomba lasciata in un sacco o da un kamikaze. Lo scrive Cnn Turk. Ci sono morti e feriti. Una forte ...IN AGGIORNAMENTO - Trentotto persone sono rimaste ferite e almeno 4 sono morte a causa di un'esplosione in una strada pedonale nel centro di Istanbul. Lo ...Ha causato «morti e feriti» l’esplosione avvenuta nella via pedonale Istiklal Caddesi, nel centro di Istanbul. Lo ha reso noto su ...