Esplosione a Istanbul | ci sono morti e feriti | cosa è successo

(Di domenica 13 novembre 2022) Una forte, un boato e il fuggi fuggi delle persone. Questo è quello che èpoco fa, alle 14 (ora italiana) a, nel centro città. Stando a quanto riferiscono i media locali, 11 persone sarebbero state colpite dalla deflagrazione, ma ora bisognerà fare chiarezza perché ancora non è chiarosiasta succedendo aStando a quanto riporta la stampa turca, l’è avvenuta a Istiklal Caddesi, una delle strade principali della città, sempre molto affollata nel weekend, tra negozi e ristoranti. La Polizia, in questi momenti, sta monitorando la situazione e sta chiedendo ai civili di abbandonare la zona dove c’è stato il terribile scoppio. Pare ci sianoe ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Fortenel centro di: diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite, ha fatto sapere il governatore della città. Secondo i media locali, i feriti sarebbero almeno 11. Il numero ...Diverse persone sono rimaste uccise nell'nella affollata via Istiklal a. Lo affermano le autorità turche, citate dalla Tass. Il prefetto diAli Yerlikaya non ha ...Una forte esplosione è avvenuta oggi, domenica, nel centro di Istanbul. Lo riferiscono i media turchi che parlano di numerosi feriti.Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Istanbul. «Diverse persone» sono rimaste uccise nell'esplosione nella affollata via Istiklal. Lo affermano le ...