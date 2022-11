Esplosione a Istanbul | almeno 6 morti e oltre 50 feriti

(Di domenica 13 novembre 2022)(Turchia), 13 nov. (askanews) - Una violentaè avvenuta nel centro di, nella centralissima via Istiklal, vicino a piazza Taksim. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in partenza per l'Indonesia per il G20, ha dichiarato che al momento ci sonosei, mentre isono 53. "È stato un vile attentato", ha aggiunto il Capo di Stato.

Lo scrive la Farnesina sul profilo Twitter in seguito all'. Per le emergenze, si può contattare l'Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale dial +905554585844.Leggi anche, l'ipotesi: bomba in una borsa - Video Alcuni video diffusi sui social mostrano molte persone scappare lungo l'ampia strada dello shopping. In altri video si vedono ...Tajani: “L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti“. Intorno alle 14.30 in Italia, Istanbul in Turchia è stata il teatro di una fo ...Esplosione a Istanbul oggi in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca. «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e ...