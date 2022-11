Ederson il migliore | Malinovskyi e Musso deludenti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 novembre 2022)5 : Fuori dal mondiale. L’area piccola è sempre degli altri con il ripetuto punto di domanda, esco non esco, sceglie sempre di assistere. Scalvini 6 : Attento a dare buone letture, quando serve a coprire su Barella non si fa pregare. Sostituito per scelta tattica per riportare Koopmeiners nel gioco(1’2t) 5 : Impalpabile, ormai lontano da Bergamo? Demiral 5,5 : Deve fare la voce grossa, si alterna con Palomino su Lautaro e Dzeko. Nelle occasioni importanti gioca a nascondersi, piuttosto che dominare l’area. Okoli (22’st) Sv Palomino 6,5 : Il tempo per lui è stato galantuomo, il buonsenso dei giudici del calcio questa volta ha fatto gol. Ritorna titolare per il problema alla schiena di Toloi nel riscaldamento. Condizione che non può essere perfetta, più sfortunato che colpevole sui gol dell’Inter. D’orgoglio e con perfetto tempismo ad ...