Ecco la verità su Macron | quello che nessuno ha mai detto sulla Francia

(Di domenica 13 novembre 2022) A Calais c'è la storia dei treni.sponda francese della Manica anche i treni danno la caccia ai migranti. Appena hanno l'occasione li tirano sotto. A questo proposito ho svolto una piccola inchiesta. Com'è arcinoto il ministro gallico dell'Interno, German Dormanin, ha accusato il nostro Paese di «disumanità» nei confronti di chi attraversa il mare per venire in Europa. Fantozzi gli risponderebbe «Com' è umano, lei» mentre il mega-ultra-direttore si adagia su poltrone di pelle umana. Siamo al bue che dà del cornuto all'asino. Bè, qui invito il lettore a tastare le corna del bue, in francese boueuf cornu. Ha più corna del drago dell'apocalisse. Partiamo dal caso che non cita. 1- «I servizi di emergenza sono stati chiamati alle 6.02 del mattino per un pedone di età indefinita che era stato investito da un treno merci...