E' morto a 90 anni l' imprenditore degli spumanti Vittorio Vallarino Gancia

Il Sole 24 ORE

E'la notte scorsa, all'età di 90, l'imprenditore vitivinicolo Vittorio Vallarino Gancia , peralla guida dell'omonima azienda di spumanti di Canelli, nell'Astigiano. A fondare la ditta ...Aveva 31ed è. Marco Totaro è stato investito sull'Aurelia sud alle porte di Roma, da un'auto pirata mentre era in sella della sua bicicletta. Stava facendo rientro in hotel e ad ... È morto a 90 anni Vittorio Vallarino Gancia “La scomparsa di Franco Bani, il fotografo di Città di Castello per eccellenza, tifernate doc, persona perbene e signorile nei ...Stava tornando a casa dopo il turno da barista, quando un’automobile l’ha travolta: i carabinieri stanno analizzando le immagini ...