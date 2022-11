Dybala e Matic salvano la Roma | inferno Verona e il Monza continua la rimonta

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 novembre 2022) Nuove indicazioni dalle partite delle 15 valide per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Dopo il colpo dell’Inter sul campo dell’Atalanta, si sono giocate altre tre partite. E’ ancora in difficoltà la, reduce da due punti nelle ultime tre partite.a tenere banco il caso Karsdorp, non è stato convocato dopo il battibecco con Mourinho e l’olandese ha lasciato l’Italia prima della partita contro il Torino. In campo i giallorossi hanno confermato qualche problema di troppo, soprattutto dal punto di vista del gioco e realizzativo. I granata sono un gruppo solido e nel secondo tempo è arrivato il gol del vantaggio, il marcatore è stato Linetty al 55?. Discussione anche per il cambio di Juric dopo appena 30 minuti: Vojvoda è uscito per lasciare spazio a Singo. Nel finale succede di tutto: Belotti sbaglia un rigore, poi traversa di ...