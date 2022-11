Dybala e Matic evitano ai giallorossi un rovinoso capitombolo E contro il Torino finisce in pareggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) ROMA-: Senza Joya non c'è Roma. L'ingresso die una rete capolavoro dia tempo scadutoaiun altrodavanti al proprio pubblico prima della lunga sosta per il Mondiale. Doveva essere la gara della riscossa, per riprendere la corsa all'Europa e cacciare via le polemiche con il caso Karsdorp. Ma ancora una volta la squadra di Mou balbetta, stenta e arranca trovando solo nel finale la forza di reagire, spinta dall'ingresso del gioiello argentino., al suo rientro dopo un mese di stop, in venti minuti ha dato il via alla riscossa invocata dalla tifoseria giallorossa (16mo sold out all?Olimpico). Si è prima procurato il rigore al 92' che l'ex granata Belotti, tradito dall'emozione, ha calciato ...