Doppietta Mercedes al Gp del Brasile | terzo il ferrarista Sainz

Leggi su agi

(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - La rinascita dellaparte dal Gran Premio del, dove la scuderia tedesca ottiene la prima vittoria stagionale con George Russell (dopo il trionfo nella Sprint Race di ieri), completando una giornata di grazia con il secondo posto di Lewis Hamilton. Si tratta della prima vittoria in carriera in Formula 1 per il 24enne britannico, mentre per il connazionale sette volte campione del mondo è il nono podio stagionale.posto per Carloscon la Ferrari, seguito dall'altra Rossa di Charles Leclerc, bravissimo a ricostruire una gara dall'ultima posizione dopo un contatto con Norris ed esser finito contro le barriere. Quinto Alonso con l'Alpine, male invece le Red Bull che chiudono sesta e settima con Max Verstappen e Sergio Perez. The emotions come flooding out for our new winner Yes ...