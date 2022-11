Diretta Roma - Torino 0 - 0 al 45' | un calcio di rigore annullato al Var | ritmi bassi nella prima frazione

Olimpico ancora una volta sold out , il diciassettesimo consecutivo: per lasarà una carica in più per ritrovare il ......59:45 Dove vedere la partita in tv- Torino, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi alle 15 allo stadio Olimpico e sarà visibile inesclusiva ...SECONDO TEMPO 32' OCCASIONE ROMA! Zaniolo in area cade ma riesce a servire El Shaarawy che calcia angolato ma non potentissimo, ci arriva Savic che la ferma in due tempi. 31' Il ...Milan-Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere il match di oggi alle 18, l'ultimo prima della pausa per il Mondiale ...