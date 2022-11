DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | doppio incidente tra Leclerc-Norris e Verstappen-Hamilton! Sainz sfortunato!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 VIDEO: L’TRA20°giro/71 Russell comanda sempre su Perez e Hamilton.è decimo, costretto a rientrare per una visiera che si era infilata nella ruota. 18°giro/71 Rientracon gomme soft in 11ma posizione, mentreè 17° eè 15°. 17°giro/71 Un grande Vettel si prende la quinta posizione ai danni di, mentrerientra ai box. 17°giro/71 Russell al comando con 2.101 su Perez e 6.483 su. Sta risalendo Hamilton su Carlos a 3.233 dall’iberico. In tutto questoè 15°, mentreè 17°. 16°giro/71 Russell ...